Катастрофа на път II-15 Оряхово-Враца, съобщиха очевидци за DarikNews.bg.

Андрей Деновски

Инцидентът е станал в участъка между разклона за Добролево и Борован.

Минава се само в едната лента. Според местни сайтове млад мъж е катастрофирал.

По данни на очевидци, мъжът е управлявал с много висока скорост по трасето автомобила си. В един момент, той изгубил контрол над управлението на возилото, то се е завъртяло и се е ударило в крайпътни дървета.

След подаден сигнал на телефон 112, на мястото са пристигнали полиция, линейка и пожарна.

Шофьорът е в добро състояние и се е разминал само с уплаха. Не е имало и други пътници с него.

Други пътуващи са спрели, за да помогнат на мъжа. По автомобила има сериозни материални щети.