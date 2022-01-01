15-годишно момиче от врачанското село Краводер е в неизвестност вече пето денонощие, предава NOVA.
Притеснените родители го издирват - както с полиция, така и сами.
Родителите на момичето подозират, че то може да е било отвлечено за проституция, не смятат, че е избягало.
Обясняват, че не са упражнявали насилие спрямо Теодора. Близките ѝ апелират всеки, който я срещне, да се обърне към полицията.
Притеснените родители го издирват - както с полиция, така и сами.
Родителите на момичето подозират, че то може да е било отвлечено за проституция, не смятат, че е избягало.
Обясняват, че не са упражнявали насилие спрямо Теодора. Близките ѝ апелират всеки, който я срещне, да се обърне към полицията.