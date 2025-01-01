Ремонтът по улица "Магистрална" във Велико Търново разбуни духовете в старата столица. Жители от района се обявиха срещу премахването на дърветата по отсечката, което беше предвидено в първоначалния проект. Ден по-късно евентуалното отсичане бе прекратено преди още да е започнало по разпореждане на кмета Даниел Панов, предаде "Фокус“.

Ремонтът започна официално тази сутрин – от южната част на улицата, като движението е ограничено. По цялата отсечка, освен смяна на канализация, преасфалтиране и нови тротоари, бе предвидена и подмяната на около 30 дървета. Първоначално бе съобщено, че в рамките на дейностите ще бъдат премахнати само онези липи, които са необратимо засегнати от гниене.

След сериозното обществено недоволство кметът Даниел Панов обяви, че спира всякакви предстоящи дейности, свързани с премахване на липите, засегнати от гниене по улица "Мармарлийска“, след като темата създава разделение в обществото. Той посочи и че в частта за тротоарите около старите дървета ще се търсят индивидуални решения.