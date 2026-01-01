Фелдшел е бил нападнат от пациент по време на дежурство във Филиала за спешна медицинска помощ в Полски Тръмбеш, съобщиха от Български съюз на лекарските асистенти и фелдшерите.

Нападението е било извършено на 18 януари, докато медикът оказвал спешна медицинска помощ на извършителя. Подаден е сигнал до полицията. Нападателят е задържан, а по случая се води разследване.

"В рамките на 4 дни сме свидетели на второ нападение над фелдшер от ЦСМП - Велико Търново, а в рамките на по-малко от месец на трета проявена агресия над колега във Великотърновска област", подчертават от БСЛАФ.

Мъж удари фелдшер и го заплаши с убийство във Великотърновско (ВИДЕО)

Оттам алармират, че насилието над медицински специалисти се е превърнало в тревожна тенденция, и изразяват безпокойство, че ако тя не бъде прекъсната навреме, „следващият случай може да не завърши „само" с удари".

От съюза настояват за осигуряване на индивидуални паник бутони за всеки медик на терен.

„Предлагаме дежурните медицински специалисти в ЦСМП да бъдат оборудвани с бодикамери, които да се използват при ясна законова рамка, информираност и ограничена употреба, например при нощни смени и високорискови пациенти", посочват от БСЛАФ.