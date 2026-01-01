Задържан е мъж, нанесъл побой на фелдшер в Павликени, съобщиха от пресцентъра на прокуратурата.

Разследването за отправена закана за убийство и за причинена лека телесна повреда се води от Районната прокуратура във Велико Търново.

Вчера около 02:00 през нощта медицинският специалист посетил адрес след подаден сигнал в с. Върбовка за мъж с наранен крак след падане. Докато извършвал прегледа, друго присъстващо лице нанесло три удара с юмрук в областта на гърдите на фелдшера и му отправило закана за убийство.

В хода на разследването са разпитани свидетели, извършено е освидетелстване на пострадалия, назначена е съдебно-медицинска експертиза.

Извършителят е установен и задържан за срок до 24 часа. Предстои той да бъде привлечен в качеството на обвиняем и да му бъде взета мярка за неотклонение „задържане под стража“.