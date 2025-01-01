56-годишен мъж е задържан в Свищов за причиняване на телесна повреда в условията на домашно насилие, съобщиха от Областната дирекция на полицията във Велико Търново.

Сигнал за случая е получен в петък около 19,30 ч. В хода на проведеното разследване е изяснено, че малко по-рано същата вечер между 56-годишния и съпругата му е възникнал скандал, след което мъжът е нанесъл удари по краката и главата ѝ.

След намесата на полицията той е задържан за срок до 24 часа по Закона за МВР.

Образувано е досъдебно производство.