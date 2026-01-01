"Oткъде започва българската модерна държавност – това ни напомнят Велико Търново и тази зала – на Учредително събрание. 35-годишната история на Конституционния съд ни показва, че тази държавност може да бъде защитавана и развивана чрез право, а не чрез сила". Това заяви председателят на Конституционния съд на Република България Павлина Панова при откриването на тържествата за честването на 35-годишнината от създаването на институцията у нас.

С приветствието си в Деня на българската Конституция във Велико Търново Павлина Панова даде началото на поредицата от събития, с които Съдът ще отбележи създаването си през 1991 г. „35 години са достатъчно време, за да се утвърди институцията Конституционен съд, и той не се подчинява на ритъма на момента“, посочи председателят на Съда и допълни: „Днешният ден не е само повод за честване. Той е напомняне за нуждата от отговорност. Отговорност към правилата и правото. Отговорност към текста на Конституцията. Отговорност към гражданите, чиито права Конституцията защитава. Отговорността на Конституционния съд остава да съхранява този ред – с юридическа аргументираност и безпристрастност“.

Сред официалните гости, които отправиха своите приветствия в музея „Възраждане и Учредително събрание“, където преди 147 г. е приета Търновската конституция, бяха президентът на Република България Илияна Йотова, председателят на Народното събрание Рая Назарян и министър-председателят Андрей Гюров.

Йотова: Конституцията е гарант за правовата държава, обединява и пази своите граждани

В своето приветствие президентът Илияна Йотова поздрави състава на Конституционния съд, като отбеляза, че той е съвременният носител на забележителна държавническа, обществена и правна традиция. „Във време на хронична институционална криза, каквато е днешната, става пределно ясно, че нито един закон,

в това число и основният, не могат да функционират без своите пазители. Вече 35 години тази кауза е поверена на Конституционния съд на Република България, призван да отстоява и тълкува духа и философията на българската Конституция“, посочи президентът Йотова.

В словото си председателят на парламента Рая Назарян отправи думи на признание към българските конституционни съдии. „Днес, когато тържествено отбелязваме годишнината от установяването на демократичния конституционен ред у нас, когато обсъждаме мястото и ролята на Конституционния съд в правовата държава, с гордост можем да кажем, че тази институция отговори на очакванията на обществото и на създателите си“, посочи тя.

От своя страна в приветствието си министър-председателят на Република България Андрей Гюров изрази надежда, че „когато има решения, към които може да бъде проявена критичност, Конституционният съд ще продължи да стои на висотата на своята мисия и отговорност, защото без такъв гарант една държава лесно може да поеме по пътища, които нямат нищо общо с идеалите на Възраждането, нито с надеждите за свобода и демокрация, белязали времето след 10 ноември 1989 година“.

Своите приветствия по време на форума в Деня на българската Конституция отправиха и Негово Светейшество българският патриарх и софийски митрополит Даниил, както и кметът на община Велико Търново д-р инж. Даниел Панов, председателят на Върховния касационен съд Галина Захарова, съдия Марио Димитров, председател на трето отделение на Върховния административен съд, от името на ВАС, председателят на Висшия адвокатски съвет адв. Стефан Марчев, омбудсманът на Република България Велислава Делчева и председателят на Съюза на юристите в България Владислав Славов.

Събитието продължи с доклад на проф. д.н. Милчо Палангурски от Института за исторически изследвания – БАН. С темата си „Конституционализъм и Конституционен ред“ той постави акцент върху историята и развитието на Конституцията и Конституционния съд в България. „Историците гледаме колко време една институция е оцеляла. 35 години са повече от втората и третата конституция. Това е много дълъг период. Не ми е известно някой да е атакувал Конституционния съд за нецелесъобразност, невъзможност и за ситуации, при които той да изкривява основния ни конституционен ред и строй“, каза проф. Палангурски.

В рамките на конференцията последва докладът „Спомен за началото“ на проф. Пенчо Пенев, бивш министър на правосъдието, депутат от VII Велико народно събрание и съдия от първия състав на Конституционния съд на Република България. „Виждам представителите на най-висшите институции в България на едно място. От трите власти, плюс госпожа президента. Няма по-висока оценка за работата на Конституционния съд от това“, посочи той. В изложението си проф. Пенев отбеляза, че от първия си състав до днес Конституционният съд изпълнява своята непроменима мисия и с практиката си се е превърнал в незаобиколим фактор на българската демокрация и българския конституционализъм.

Третият доклад – част от програмата на тържественото честване, изнесе конституционният съдия проф. Янаки Стоилов, който е бил и секретар на Конституционната комисия в VII Велико народно събрание. Той разгърна темата „Конституцията между дължимото и реалното“ и отбеляза, че ролята на Основния закон е преди всичко да полага нормативни устои и да очертава граници на държавната власт. „Изпълнението на решенията на Конституционния съд до голяма степен зависи от конституционния климат и от това, което наричаме правосъзнание, особено правосъзнанието и волята на прилагащите закона. Конституцията е реална, когато се прилага и защитава. Затова ние сме призвани да отстояваме конституционализма, като защитаваме Конституцията“, посочи проф. Янаки Стоилов.