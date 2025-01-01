Варненският окръжен съд отказа екстрадицията на 40-годишeн руски гражданин, издирван чрез Интерпол от властите в родината му, съобщиха от пресцентъра на съда. Обвиненията срещу него са, че в края на март - началото на април 2024 година дал подкуп на длъжностно лице в големи размери. Целта била да бъдат издадени руски паспорти на двама мъже.

Молбата за екстрадиция отговаря за законовите изисквания, поради което е била придвижена от Министерството на правосъдието към прокуратурата. Пред съдебния състав във Варна мъжът е отказал да бъде екстрадиран доброволно.

Основанията на Варненския окръжен съд за отказа за екстрадиция, че в Русия не са гарантирани правата му, свързани с наказателното производство и изпълнение на наказанието. Към настоящия момент тази страна не е член на Съвета на Европа, който факт се подкрепя от редица международни актове. Поради тази причина има риск, ако бъде екстрадиран, мъжът да бъде подложен на насилие, жестоко, нечовешко или унизително отношение.

Решението на Окръжния съд може да бъде обжалвано в седемдневен срок.

Искане за екстрадиция на същия руски гражданин има и от Армения, където той се разследва за подправка на документи, печати и регистрационни номера на автомобили, както и за съучастие в нелегално преминаване на държавна граница. Според обвинението престъпленията са извършени през 2017 година. Варненският окръжен съд отказа екстрадицията на 40–годишния мъж в Армения. Въззивната инстанция – Апелативният съд в крайморския град, отмени това решение и допусна екстрадицията му.