Пожарът, който възникна в един от крайните квартали на Белослав, е локализиран.

"Къщите, които са изгорели, са 11. Някои от тях напълно, някои - частично, но засегнатите къщи са 11. Може би, седем са обитаеми, спряхме достъпа на хора, защото беше много задимено. Няма пострадали хора.

Единствено само е имало (опасност за) една обездвижена жена, по проекта за асистентска грижа при нас, и личният асистент от Общината е реагирал много адекватно и са извадили жената, евакуирали са я", обясни кметът.

Пожарът не е напълно потушен: "Все още не, пожарникарите ще останат доста дълго, за да не се възобнови", допълни Диян Иванов.

Сигналът е получен около 13:10 часа.

На въпрос какво ще стане с хората от изпепелените 11 къщи и къде ще бъдат настанени те, кметът отговори: " Тепърва правим анализ. Ако има такава нужда, говорим със Социалните грижи във Варна и Девня и съответно с тяхна помощ ще предоставят помещения, където да настаним тези хора, които имат нужда. Сред тях има деца. За радост, не е имало никой в самата къща (при пожара). По неофициални данни засегнатите са 30-40 души".

