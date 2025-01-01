Българският военен научно-изследователски кораб „Св. св. Кирил и Методий“ (НИК 421) отплава от Морска гара Варна към Антарктида в рамките на 34-та национална експедиция и четвъртото си плаване до ледения континент.

Капитан II ранг Радко Муевски ще води кораба за втори път към антарктическата база „Св. Климент Охридски“, а на борда му са 34 души екипаж, сред които и курсанти от Висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“.

Пред медиите проф. Христо Пимпирев подчерта, че тазгодишната експедиция е особено значима, защото основният ѝ фокус е върху научните изследвания.

„Особеното на тази експедиция, и което я отличава от другите три досега, е, че ударението е върху научните изследвания. До сега основно корабът помагаше да завършиме научната ни лаборатория, която е изцяло изградена, тази експедиция остава да се оборудва отвътре, но това е една лаборатория, която може да се гордееме, тъй като тя е като постройка на друга планета, като на Луната. Не е случайно, защото Антарктида е белият Марс,“ каза Пимпирев.

Новата лаборатория ще позволи пробите, вземани от континента, да бъдат изследвани на място, преди да се повредят при транспортирането до България. „Затова в лабораторията ще бъдат изследвани веднага,“ поясни той.

Експедицията ще реализира общо 26 проекта, повече от предишните години, като част от тях са в партньорство с чуждестранни институции.

„Най-важното е, че имаме много големи проекти. И то с чуждестранно участие,“ отбеляза Пимпирев. Сред тях е съвместна програма с Обединените арабски емирства за метеорологични и сеизмологични изследвания, както и проект с Института по океанология в Хамбург за изучаване на движението на теченията между островите и пролива Брансфилд. В базата на остров Ливингстън ще работят и учени от Гърция, Черна гора, Румъния и Обединените арабски емирства, а сътрудничеството с Испания, Аржентина и Перу също ще продължи.

На борда на кораба се качват и курсанти от ВВМУ, за които експедицията е първи голям морски опит.

„Очакванията ми са много добри. До сега практиката ми по време на ремонта и след него премина много добре, научих много нови неща, съответно очаквам да науча и по време на плаването още повече,“ каза курсант главен старшина Алекси Желязков. „Основната задача за нас курсантите е да си подобрим уменията, които ги учим във Военноморското училище, като ги видим и ги приложим на живо,“ добави младият моряк.