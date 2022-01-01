Плажен тенис турнир ще се проведе за Деня на Варна

Турниръторганизиран по случайот Beach Tennis Bulgaria Club и общинската дирекция “Спорт”, завърши, съобщиха от Общината.В него участваха 36 отбора и над 60 състезатели от морската столица, София, Бургас, Русе, Добрич, Шумен, Силистра, Равда, Русия, САЩ, Кипър, които се включиха вШампиони - Алекс Велев/Ники Зиколов - BTBC/София2-ро място - Филип Теохаров/Марин Димов - BTBC/ЧПСК3-то място - Стефан Пенков/Христо Валеов - SSS4-то място - Миро Ганев/Дилян Радев - BTBCШампиони - Ники Зиколов/Мартин Маринов -София/Варна2-ро място - Стефан Пенков/Румен Тодоров - SSS/Варна3-то място - Йоана Иванова/Петър Циментаров - BTBC/Варна4-то място - Алекс Велев/Цецо Цонев - BTBC/Варна