/ Община Варна
Турнирът VARNA DAY OPEN 2022, организиран по случай Деня на Варна от Beach Tennis Bulgaria Club и общинската дирекция “Спорт”, завърши, съобщиха от Общината.

В него участваха 36 отбора и над 60 състезатели от морската столица, София, Бургас, Русе, Добрич, Шумен, Силистра, Равда, Русия, САЩ, Кипър, които се включиха в двата турнирни формата.

Плажен тенис турнир ще се проведе за Деня на Варна

Призьорите са: 

13 август, двойки мъже:

Шампиони - Алекс Велев/Ники Зиколов - BTBC/София
2-ро място - Филип Теохаров/Марин Димов - BTBC/ЧПСК
3-то място - Стефан Пенков/Христо Валеов - SSS
4-то място - Миро Ганев/Дилян Радев - BTBC

14 август: формат начинаещ&напреднал

Шампиони - Ники Зиколов/Мартин Маринов -София/Варна
2-ро място - Стефан Пенков/Румен Тодоров - SSS/Варна
3-то място - Йоана Иванова/Петър Циментаров - BTBC/Варна
4-то място - Алекс Велев/Цецо Цонев - BTBC/Варна

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