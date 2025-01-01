Във връзка с официалния празник - 140 години от Съединението на Княжество България с Източна Румелия, зоната за кратковременно паркиране - т.нар. „синя зона“ в централната градска част на Варна ще бъде безплатна.

Това важи за 6, 7 и 8 септември - събота, неделя и понеделник, съобщиха от ОП „Общински паркинги и синя зона".

Възстановяват електронните портфейли на потребителите на „синя зона“ във Варна

Община Варна призовава водачите да спазват правилата за спиране и паркиране в обхвата на „синя зона“ и извън него.

Нарушителите ще бъдат санкционирани, а при необходимост и принудително премествани чрез платформа тип „паяк“.

Заплащането за кратковременно паркиране в „синя зона“ ще бъде възстановено от 9 септември - вторник с обичайното работно време от 9:00 до 20:00 часа.

За повече информация гражданите могат да използват телефон 070/ 070-352.