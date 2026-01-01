Кметът на Търговище д-р Дарин Димитров внесе яснота около зачестилите въпроси и шеговити призиви от страна на ученици за обявяване на грипна ваканция.

В обръщение към тях в профила си във фейсбук, той подчерта, че към момента няма условия за въвеждане на подобна мярка.

По думите му решението за обявяване на грипна епидемия и съответно грипна ваканция не се взема от кмета, а от Регионалната здравна инспекция, и то на база конкретни показатели за заболеваемостта. Данните в момента показват, че градът е далеч от необходимите нива за въвеждане на извънредни мерки.

„Разбирам, че краят на срока наближава и натоварването с уроци и контролни е по-голямо, но е по-добре сега учениците да бъдат в класните стаи, отколкото на места, където вирусите също циркулират“, посочва кметът.

Д-р Димитров отправи пожелание към учениците да бъдат здрави и да продължават да проявяват своята креативност, като ги увери, че при реална необходимост от грипна ваканция информацията ще бъде съобщена своевременно.