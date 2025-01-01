Част от търговските обекти в Стара Загора все още не са обявили цените си едновременно в левове и евро, показва репортерска проверка на БТА. Най-изрядни в това отношение са големите вериги хипермаркети, местните вериги супермаркети и магазините от различни брандове.

От 8 август: етикети в две валути, плащанията остават в лева

Много малка част от търговците на централния пазар за плодове и зеленчуци са използвали двойното обозначение на цените. "Все още не се притесняваме, защото има гратисен период. Ще се съобразим с изискванията на закона в най-кратки срокове", коментираха продавачите. Проверка в магазините за плодове и зеленчуци обаче показа, че голяма част от търговците там вече използват обозначения в левове и евро, като посочените цени на килограм най-често са изписани на ръка.

В голямата си част цените в менютата на заведенията и табелите на обектите за бързо хранене също не са с двойно обозначение. Най-сериозни липси на изискуемата практика е сред вендинг автоматите и машините за кафе, при които масово липсва посочване на цената в левове и евро.

Най-изрядни в двойното обозначение са хипермаркетите и местните вериги супермаркети, както и магазините от различни брандове. При тях цените на всички стоки са обявени в двете валути и според всички изисквания на закона. В техните рекламни брошури и билборди цените също са посочени в двете валути. Дрогерии и аптеки, книжарници, както и редица специализирани магазини също са в съотвествие с изискванията за двойно обозначение.

Проблем при малките търговци, особено в кварталните магазини и тези, които предлагат голям асортимент стоки, се оказва недостатъчното към момента време за преетикетиране и към момента не всички продукти са обозначени според изискванията. "Вече започнахме постепенно да обозначаваме стоките. Предлагам много голям асортимент, включително и дребни продукти, което определено затруднява работата. Няма как да затворя магазина, за да слагам нови цени цял ден. Правя го постепенно и когато нямам клиенти", казва търговец.

Почти всички търговци обаче вече са настроили своите касови апарати за отчитане на цените в левове и евро, показа още репортерската проверка на БТА. Процедурата отнема няколко часа, но цените за тази услуга варират между 72 лв. и 100 лв. в зависимост от фирмата, която я предлага, казаха търговци.

Съгласно промените в Закона за въвеждане на еврото, обнародвани в "Държавен вестник", до 8 октомври е в сила гратисен период без санкции, за да се улесни адаптацията на бизнеса. След това търговците, които формират цените си недобросъвестно в периода на двойно обозначаване на цените в левове и евро рискуват имуществени санкции в размер между 5000 лева и 1 млн. лева.