Наскоро в зоппарка в София пристигна нов мъжки снежен леопард.

Името му е Араатан, той е на 11 години и идва от зоопарка Норденс Арк, разположен в област Бохус, Швеция.

Марио Александров, Зоопарк-София

Той ще е партньор на женската Геета, която преди време пристигна от зоопарка в Хелзинки, Финландия, съобщиха от зоопарка.

Зоопаркът в София има нови звезди - двойката Шадоу и Калахари (СНИМКИ)

Софийският зоопарк участва в Европейската програма за застрашени видове (ЕЕP) и по тази линия получава двойката снежни леопарди, като целта е те да се размножат и да бъде увеличена популацията на затворено на тези красиви и застрашени животни.

Марио Александров, Зоопарк-София

Снежните леопарди са в категория "Уязвим" в Световната червена книга на Международния съюз за опазване на природата (IUCN Red List of Threatened Species).

В естествената си среда те са заплашени от бракониерство, нелегална търговия с кожа и части от тялото му - основно използвани в китайската традиционна медицина, деградация на местоообитанието му, конфликт с хората.

В природата са останали около 3 300 зрели индивида.