С предишни криминални прояви е 19-годишният младеж, който простреля петгодишно дете в Ямбол с пневматичен пистолет. Това съобщи ръководителят на Районната прокуратура Мина Грънчарова.

Осъждан е за грабеж и за притежание на наркотични вещества.

По разследването предстоят разпити на свидетели и назначаване на експертизи, за да се изясни умишлена ли е била стрелбата, посочи прокурор Грънчарова.

19-годишен младеж рани с пистолет 5-годишно дете в Ямбол

„Това е пистолет, който не подлежи нито на регистрационен, нито на уведомителен режим. Законът е такъв, т.е. всеки може да си купи такова оръжие“, каза още районният прокурор на Ямбол.

В момента 19-годишният младеж е задържан с прокурорско постановление за 72 часа. Прокуратурата ще иска той да остане постоянно в ареста. Очаква се мярката за неотклонение да бъде гледана утре в съда.

Стрелбата е произведена на 10 октомври на детска площадка в ямболския квартал „Зорница”. Пострадалото дете е с контузна рана на врата, без опасност за живота. Младежът, произвел изстрелите, е с повдигнато обвинение за причиняване на лека телесна повреда по хулигански подбуди.