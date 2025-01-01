Софийската районна прокуратура привлече към наказателна отговорност 16-годишен младеж, обвинен в извършване на грабеж със сила спрямо 15-годишно момче в столицата.

По първоначални данни, инцидентът е станал на 13 октомври 2025 г. около 15:30 ч., на ул. „Владимир Минков - Лотко“ в София. Обвиняемият, макар и непълнолетен, е действал със съзнание за противоправността на действията си, уточняват от прокуратурата. Според събраните доказателства, той нападнал 15-годишното момче, удрял го в главата и тялото, след което му взел чантата с лични документи, вещи и 65 лева.

Нападението е било в съучастие с малолетно момче, което, поради възрастта си, не носи наказателна отговорност. По отношение на него ще бъде сезирана Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни.

Срещу 16-годишния е образувано досъдебно производство за грабеж, извършен от непълнолетно лице в съучастие. За това престъпление законът предвижда лишаване от свобода.

С постановление на наблюдаващ прокурор той е задържан за срок до 48 часа, като предстои прокуратурата да внесе искане за налагане на мярка за неотклонение „задържане под стража“.

Работата по случая продължава под надзора на Софийската районна прокуратура.