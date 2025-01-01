Заловиха млад мъж за грабежи в София, съобщиха от МВР. Двете престъпления са извършени на 14 септември.

На бул. „Андрей Сахаров“, нападателят е ударил в гърдите и съборил на земята 49-годишен чужденец, отнел му златен синджир и избягал.

В квартал „Хаджи Димитър“, извършителят е нападнал 73-годишна жена на пейка пред кооперацията, в която живее. Отново чрез използване на физическа сила мъжът издърпал от врата й златно колие и избягал.

Потърпевшата жена е подала сигнал в Пето РУ и дала точно описание на извършителя. Ден по-късно 49-годишният мъж също е сигнализирал за нападението, като криминалистите са установили, че става въпрос за един и същи човек.

МВР

На 18 септември той е бил заловен - 25-годишен мъж, който е познат на органите на реда за кражби и лека телесна повреда по хулигански подбуди. В хода на разследването е установено, че златните бижута са били заложени в различни заложни къщи. Откраднатите вещи са намерени.

На мъжа е повдигнато обвинение и е задържан за 72 часа.