Софийска районна прокуратура повдигна обвинение на 38-годишен, нанесъл с нож средна телесна повреда на мъж.

Събраните до момента доказателства сочат, че на 11 ноември 2025 г. в 12:30 часа в къща в село Чепинци, обвиняемият е нанесъл с нож прободно-порезна рана в гръдната област на мъж. Вследствие на това му е причинил средна телесна повреда.

По случая се води разследване за престъпление, за което се предвижда наказание „лишаване от свобода“.

С постановление на наблюдаващ прокурор обвиняемият, който е осъждан, е задържан за срок до 72 часа.

Предстои прокурор да внесе искане за определяне на постоянна мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо обвиняемия.