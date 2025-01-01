От днес се възстановява движението на трамваите по столичната улица "Граф Игнатиев“, съобщи БНР.

Една седмица продължи ремонтът на релсовия път в района на кръстовището между булевардите "Драган Цанков“ и "Евлоги и Христо Георгиеви“. Сменени са 75 метра единичен коловоз, информира инж. Асен Ценков от Столичната община:

"Целият релсов профил е облечен във вибро- и шумоизолационни елементи. Частично е отворено кръстовището и ще има редовно движение по "Граф Игнатиев" по четирите линии, които минават оттам.

Ще остане за довършване неголямо количество паважна настилка, но това по никакъв начин няма да затруднява гражданите. За следващата година е предвиден друг ремонт, който ще бъде с малко по-голяма продължителност, защото ще се ремонтират и другите криви, които излизат на "Христо Смирненски".