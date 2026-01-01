В новата двуетажна сграда на 126 Основно училище „Петко Ю. Тодоров“ в жк. „Стрелбище“, район „Триадица“, ще има шест нови класни стаи и физкултурен салон.

"Новите класни стаи ще поемат наесен ученици в подготвителна група и първи клас. Това ще позволи на училището да бъде на едносменен режим", каза кметът на София Васил Терзиев след проверка на терен на строителството на новия корпус.

"Обектът започна преди една година и съм много щастлив, че грубият строеж е завършен", посочи той. По-късно предстои в пространството между двете сгради да се изгради ново спортно съоръжение, посочи кметът на София Васил Терзиев.

"В район „Триадица“ се работи и по други два проекта - изграждане на училище в „Манастирски ливади“, както и по изграждането на нов корпус на 73 СУ, където финансирането е по Програмата за възстановяване и устойчивост (ПВО).

В същото време се работи и по 19 детски градини в целия град. Очава се част от тях да бъдат завършени тази година, а по други да има напредък", каза още кметът Терзиев.

Стойността на проекта за новата сграда на 126 ОУ "Петко Ю. Тодоров" е малко над 2 милиона евро, които са осигурени от държавния бюджет, каза районният кмет Димитър Божилов.

По думите му някои от плащанията, които трябва да дойдат от МРРБ, се бавят. Въпреки това, изпълнителят продължава да работи. "На практика срокът е до края на годината, но ние се стараем до 15 септември тук да могат да се приемат деца", каза Димитър Божилов.

"Ние сме адресирали държавните органи с актове, приети дейности, които трябва да се заплатят и се надявам това да стане наистина скоро, за да може да продължат спокойно дейността, защото в частния сектор те си имат задължения", каза районният кмет.

"Тази сграда е нужна на училището, за преминат към задължителния едносменен режим, за който много от родителите на учениците в училището настояват", посочи той.

"В 73-то училище също се работи за изграждане на нов корпус. В „Манастирски ливади“ предстои първа копка на нов филиал към 131-ва детска градина. Демографският профил на тези квартали изисква да се заложат повече такива обекти, във връзка с което и ние направихме конкурс за архитектурен проект", обясни районният кмет.

Проблемът при нас в „Триадица“ е, че нямаме имоти, затова се борим за всяка педя земя. Стигаме дотам, че даже от частни имоти с градоустройствени процедури се отнемат проценти, за да се направи един общински терен, каза още Божилов.