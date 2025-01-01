Съдът гледа мярката за неотклонение на бившия заместник-кмет на София Никола Барбутов, който иска изменение на мярката си от „задържане под стража“ в по-лека.

Никола Барбутов е обвинен за участие в организирана престъпна група за длъжностни престъпления и подкупи. Барбутов и бизнесменът Петър Рафаилов бяха арестувани в края на юни, след като кметовете на столичните райони „Люлин“ и „Младост обявиха, че им е оказван натиск. През септември Софийският апелативен съд (САС) измени мярката за неотклонение „задържане под стража“ на Рафаилов, а Барбутов остави в ареста.

Съдия по делото за мярката за неотклонение на Барбутов е Николай Николов.

Защитник на Барбутов е адвокат Ина Лулчева. Тя е защитник и на кмета на Варна Благомир Коцев, чиято мярка за неотклонение също се гледа в днешния ден.

Припомняме, че в средата на септември, след продължило 8-часово заседание, тричленен състав на Софийския апелативен съд потвърди мярката за неотклонение „задържане под стража“ за Никола Барбутов и измени мярката на Петър Рафаилов от „задържане под стража“ в „парична гаранция“ в размер на 10 хил. лв.

Никола Барбутов беше доведен в съда с белезници

Тогава магистратите посочиха, че и за двамата продължава да е налице обоснованото предположение, че са извършили престъпленията, за които са обвинени, което е първата предпоставка за вземане на мярка за неотклонение. Но не така стои въпросът с друга от предпоставките – опасността от укриване. Според апелативните съдии тя не е налице за обвиняемите, тъй като те имат постоянни адреси, семейства и социална ангажираност. В същото време, обаче, е налице третата предпоставка за вземане на мярка – опасността от извършване на друго престъпление, макар че тя е с намален интензитет. Относно Рафаилов изводът за това е свързан с тежестта на престъпленията, за които е обвинен и високата обществена опасност на деянието. Поради факта, че Рафаилов е бил функционално зависим от инициативата на другия обвиняем – Барбутов, магистратите направиха извод, че обществената опасност на Рафаилов е по-ниска, спрямо тази на Барбутов.

По случая са обвинени още двама души – Соня Клисурска и Росица Пандова, на които прокуратурата наложи мерки „парична гаранция“.

