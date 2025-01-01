Делото срещу 28-годишен афганистанец, обвинен в убийството на двама души, включително малко дете, в германския град Ашафенбург, започна днес - повече от 8 месеца след атаката, която шокира страната, предаде Ройтерс.

Прокуратурата твърди, че заподозрeният Енамула О. е нападнал група деца от детска градина в парк през януари, като е намушкал смъртоносно с нож германец и 2-годишно момче от марокански произход.

При нападението освен това са били ранени 2-годишно сирийско момиченце, учител и 72-годишен мъж, съобщиха властите.

Заподозреният е страдал от параноична шизофрения към момента на атаката, каза прокуратурата.

През декември миналата година мъжът е подал молба за убежище в Германия, която е била отхвърлена, като след това е заявил, че ще напусне доброволно страната, но не го е направил, а е останал там на лечение.

Нападението бе извършено един месец преди парламентарните избори в Германия през февруари. Случаят накара Фридрих Мерц, който стана преди пет месеца 10-ият германски канцлер, да обещае строги мерки срещу миграцията и затягане на граничния контрол.

То бе част от поредица атаки, които засилиха опасенията във връзка с миграцията и увеличиха подкрепата за крайнодясната партия „Алтернатива за Германия“ (АзГ), която се бори за първото място в социологическите проучвания заедно с консерваторите на Мерц, отбелязва Ройтерс.

Германският министърът на вътрешните работи Александер Добринт обяви планове за разрешаване на депортацията на нелегални имигранти в Афганистан и други държави, като отмени ограниченията, наложени от предишното правителство.

Поддръжниците на новите мерки твърдят, че те са необходими, за да се отговори на опасенията в областта на сигурността и на общественото недоволство, посочва Ройтерс.