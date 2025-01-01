Номинации очи в очи ще разтресат Къщата на Big Brother в епизода тази вечер от 22:00 ч. по NOVA. Съквартирантите ще трябва да посочат кого номинират, като се изправят пред всички и изложат своите доводи, а това винаги в основа за напрежение и промяна на атмосферата на общуване.

Тази седмица зрителите на NOVA ще определят двама от номинираните, а след открития вот между участниците ще станат ясни другите двама. Четирима съквартиранти ще се борят за спасение, а един от тях ще напусне приключението на живота си тази събота по време на живото студио.

Новина от страна на Big Brother за нов съквартирант ще шокира обитателите на най-обсъжданата къща в България. Какво е намислил той обаче, ще разберем в епизода. Валентин ще се срещне с трудности, след като вчера загуби статута си на любимец в Къщата. Какви ще бъдат те и как ще се държат останалите с него, след като галеника вече е равен с тях?

Не пропускайте да видите в новия епизод на Big Brother тази вечер от 22:00 ч. по NOVA.

