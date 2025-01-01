Йеменските бунтовници хути заявиха днес, че началникът на генералния щаб на въоръжените им сили Мохамед ал Гамари, един от най-високопоставените членове на военното ръководство на подкрепяната от Иран групировка, е бил убит, „при изпълнение на воинския си дълг“, предаде Ройтерс.

Без директно да обвиняват израелската страна за убийството му, хутите казаха, че конфликтът с Израел не е приключил и че той ще „получи възпиращо наказание за престъпленията, които е извършил“.

Хутите изстрелват ракети срещу Израел, като казват, че правят това в знак на солидарност с палестинците в Газа. Повечето от тях бяха прехванати и Израел отговори с удари срещу контролираните от хутите райони в Йемен.