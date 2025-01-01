На 4 ноември ще бъде спряно движението по "Дунав мост" при Русе във връзка с извършвания основен ремонт. Това съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура". Преминаването на леките автомобили ще бъде ограничено от 9 ч. до 21 ч., а на тежкотоварните автомобили за до 24 часа – от 9 ч. на 4 ноември до 9 ч. на 5 ноември. Етапът на извършваните строителни дейности изисква през първите 12 часа от полагането на бетонните смеси за свързване на фугата между последните два ремонтирани участъка, да няма никакво преминаване на превозни средства, за да се осигури здрава връзка между панелите и якост на бетона.

От стартирането на ремонта на съоръжението на 10 юли 2024 г. трафикът беше спрян за 24 часа еднократно през март тази година за изпълнението на аналогични дейности в друг участък от съоръжението. През останалото време всички строително-монтажни работи се извършват ежедневно без спиране на превозните средства, като дейностите се организират и изпълняват така, че автомобилите да преминават двупосочно в платното, в което не се работи.

При спирането на трафика по "Дунав мост" шофьорите на тежкотоварни превозни средства ще могат да ползват паркинги и площадки за отдих в областите Русе, Велико Търново, Ямбол и Хасково. Карта с местата за изчакване може да намерите ТУК, а карта с алтернативни маршрути за движение може да откриете ТУК.

При ограничаването на движението по моста при Русе от 9 ч. на 4 ноември до 9 ч. на 5 ноември няма да могат да се използват маршрутни карти, в които е участъкът през съоръжението. Ограничението се отнася за всички превозни средства над 3,5 т. Водачите, които са закупили предварително маршрутни карти, по които има преминаване по тази отсечка, трябва да имат предвид, че ако картата бъде активирана преди началото на затварянето и 24-часовата ѝ валидност изтече в този период, тя няма да може да бъде използвана след това.

Шофьорите на тежкотоварни камиони трябва да имат предвид, че ако например маршрутната карта е купена на 28 октомври 2025 г. и предстои преминаване през "Дунав мост" при Русе на 4 ноември, тя няма да може да се използва в периода на ограничението.