В Районното управление в Казанлък е започната проверка за установяване на всички факти и обстоятелства във връзка с видеоклип, разпространен в социалните мрежи.

Това съобщиха от Областната дирекция на МВР в отговор на запитване относно клип, публикуван във Фейсбук, който показва случай на агресия между ученици пред училищен двор в града.

От полицията посочиха, че е уведомена Районната прокуратура в Стара Загора, а работата по случая продължава. Според видеоклипа инцидентът се е случил до входа на Профилираната хуманитарна гимназия „Св. Св. Кирил и Методий“, който се намира на метри от местното Районно полицейско управление. На него се вижда как група младежи нанасят удари на момиче.

Планиран и заснет на видео: Жесток побой на ученичка от ревност

"Момичето е ученичка в девети клас в гимназията, останалите две момичета от клипа са от други училища в града", каза директорът Денислав Тодоров. По думите му от учебното заведение са предприели незабавни мерки.

Той посочи, че са информирани всички отговорни институции - подаден е сигнал в Регионалното управление на образованието, откъдето са уведомили Министерството на образованието и науката.

Уведомени са и от Детска педагогическа стая и от Местната комисия за борба с противообществените прояви при малолетни и непълнолетни към Община Казанлък. Директорът увери, че след приключване на разследването и установяване на вината на участниците в инцидента, ще бъдат наложени съответните санкции.

Директорът каза още, че потърпевшата ученичка няма да посещава учебни занятия тази седмица, но от идния понеделник ще бъде съставен график, по който с нея ще работи училищният психолог.