Спипаха водач, извършил опасно изпреварване край Костинброд, съобщиха от полицията.

След запознаване с видеоматериал за рисково изпреварване в района на 14 км на пътя София-Монтана, са предприети действия за изясняване на обстоятелствата по случая.

Деянието е извършено на 4 май с товарен автомобил, фирмена собственост. Установен е и водачът, извършил опасната маневра - на 68 години, от София

На нарушителя е съставен акт. ОД на МВР-София благодари за проявената активна гражданска позиция по темата.

Подадените сигнали за нарушения на Закона за движението по пътищата се отработват своевременно и спомагат за по-ефективния контрол и подобряване на пътната безопасност.