Софийска градска прокуратура (СГП) разследва дали складът на ул. „Силиврия“ в столичния квартал „Гоце Делчев“ е подпален умишлено.

Припомняме, че сградата се запали около 00:37 ч. на 2 октомври. Пожарът обхвана 34 автомобила, паркирани в близост, и причини смъртта на 45-годишния С. Г.

Огромен пожар в склад в „Гоце Делчев“ в София, има жертва (СНИМКИ/ВИДЕО)

Разследването за престъпление се води от 04 РУ-СДВР и под ръководството на СГП.

Действията по събиране и проверка на доказателства продължават.