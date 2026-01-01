Над София се изпълняват тренировъчни полети във връзка с подготовката за 6 май - Деня на храбростта и празник на Българската армия, съобщиха от Министерството на отбраната (МО).

Полетите с прелитане на малка височина над площад „Св. Александър Невски“ се изпълняват на дати и във времеви прозорци, както следва:

На 5 май - тренировъчни полети с разчет за прелитане над град София във времеви прозорци от 9.00 до 11.00 часа.

На 6 май - съвместни полети за демонстриране на способности на военната авиационна техника с разчет за прелитане над град София във времеви прозорец от 10.00 часа до 11.00 часа.

След участието в тържествения ритуал на 6 май, при прибирането си към авиационните бази екипажите на авиационната техника ще изпълнят празнични полети над градовете Ямбол и Пловдив.

Денят на храбростта и празник на Българската армия 6 май ще бъде отбелязан с водосвет на бойните знамена на Българската армия и знамената-светини. В рамките на тържествения ритуал ще бъдат изпълнени полети с вертолет, военнотранспортни и щурмови самолети и изтребители.