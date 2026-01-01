Общински съветници от ПП-ДБ, Спаси София и Синя София внасят доклад в Столичния общински съвет за смяната на директора на Столичен автотранспорт Стилян Манолов, както и на цялото ръководство.

Основният мотив и конкретен повод е сключени два договора, които според тях сериозно ощетяват общината. По изрично настояване на председателя на групата на ПП-ДБ Бойко Димитров в дневния ред на заседанието на 12 февруари е включено предложение за смяна на временното ръководство и започване на конкурс за избор на ново, информират от "Московска" 33.

ПП-ДБ: Столичният автотранспорт купува автобуси втора употреба на силно завишени цени

Фактите, които представя общинският съветник Симеон Ставрев са, че ръководството на Столичен автотранспорт ЕАД е подписало на 30 януари договор за доставка на 25 броя 18-годишни употребявани автобуси Mercedes-Benz O 530 G Citaro на стойност 2 369 837,87 евро. Така един автобус излиза по 94 793,51 евро без ДДС, при положение, че общинските съветници са открили същите автобуси по номер на рамата в автокъща в Германия с цена за един автобус средно около 9 900 евро. Тези данни бяха изнесени на специална пресконференция на 19 януари, когато именно Стилян Манолов съобщи в медиите, че няма да подпише подобен договор.

Бойко Димитров призовава колегите си от ГЕРБ и БСП да постъпят отговорно и да подкрепят доклада за смяна на временно избраното от тях ръководство.