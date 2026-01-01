37-годишен мъж от Годеч е настанен в реанимация с опасност за живота след зрелищно полицейско преследване, завършило с катастрофа. Инцидентът е станал около 16:15 часа на 17 януари, съобщиха от полицията.

Автопатрул на РУ–Годеч подал звуков и светлинен сигнал за спиране на автомобила му, но водачът не се подчинил, увеличил скоростта и напуснал града. Полицейските служители го последвали и незабавно подали сигнал до оперативната дежурна част, след което в преследването се включили екипи от съседни районни управления.

Нарушителят отказал да спре и на подаден стоп палка от автопатрул на РУ–Сливница на второкласен път 81. Опитите му да осуети полицейската проверка продължили по автомагистрала „Европа“, Северната скоростна тангента и автомагистрала „Хемус“ в посока Ботевград.

Бягството приключило, след като автомобилът, движещ се с висока скорост и със спукана гума, се блъснал в задната част на полуремарке. Водачът е получил тежки травми – черепно-мозъчна травма и фрактура на таза, и е настанен в реанимация.

Установено е, че мъжът е криминално проявен и осъждан. По случая е започнато разследване.