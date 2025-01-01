"Софийска вода" временно ще прекъсне водоснабдяването в някои части на София, съобщиха от дружеството.
На 12 август - вторник във връзка с подмяна на редуктор за налягане и монтаж на водомер на ул. „Обзор“, кв. „Горна баня“ се налага спиране на водоподаването от 09:00 до 19:00 часа на клиентите на „Софийска вода“ в района на: ул. „Мак“, ул. „Димитър Шишманов“, ул. 646, ул. „Дон“, ул. „Планиница“ и ул. „Извора“.
При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа „Софийска вода“ ще осигури алтернативно водоснабдяване с водоноска на следния адрес: ул. „Обзор“ кръстовището с ул. „Вечерница“.
Ремонтните дейности ще осигурят по-добро управление на водопроводната мрежа, като максимално се ограничат зоните на евентуални бъдещи нарушения на водоснабдяването.
Засегнатите от прекъсването на водата, могат да получат повече информация от Телефонния център на „Софийска вода“ АД на телефон 0800/ 121-21 или да следят за развитието на всички текущи теренни дейности в реално време чрез Виртуалния информационен център на дружеството - https://sofiyskavoda.bg/water-stops.