Столичният общински съвет ще изслуша доклад на кмета на София Васил Терзиев за актуализация на бюджета на Столична община за 2025 г.

Кметът ще представи доклад и във връзка с изменение на решения на Столичния общински съвет - замяна на основен член на Съвета по въпросите на социалните услуги към Столична община. Предстои общинските съветници да обсъдят подобряването на транспортното обслужване в ж.к. Малинова Долина.

Общинският съвет ще обсъди дали да даде съгласие „Център за градска мобилност" ЕАД да сключи Договор за банков кредит за финансиране разплащането на задължения към транспортните оператори, възникнали при изпълнение на транспортната задача. Предстои и обсъждане по учредяване на „Център за градска мобилност” ЕАД на безвъзмездно право на ползване за срок от 10 години на поземлени имоти и сграда за довършване изграждането на подземен буферен паркинг при метростанция „Сливница“ и последващата му експлоатация.

Общинските съветници ще обсъдят и избор на заместник-председател на Столичния общински съвет.