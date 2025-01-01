На 12 септември /петък/ се предвижда затваряне на определи пътни участъци в центъра на град Сливен, съобщиха от полицията.

Причината е литийно шествие, което ще тръгне от катедрален храм „Св. Димитър” и ще продължи до църква „Св. Богородица”.

От 16:00 часа до 18:30 часа улица „Св. Св. Кирил и Методий” и част от улица „Великокняжевска” ще бъдат освободени от паркирани автомобили.

От 17:00 часа до 18:30 часа ще се затворят за движение части от ул. „Ген. Скобелев” и „Михаил Колони”, както и част от бул. „Цар Освободител” - от кръстовището с ул. „Аксаков” към сградата на общината и ул. „Великоняжевска”.