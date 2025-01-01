Над десет квартала в Сливен ще останат без вода на 11 септември, съобщиха от „Водоснабдяване и Канализация – Сливен“ ООД.

Във връзка със строително-монтажни дейности по изграждане на връзка към резервоар „Хамамбаир“, ще бъде частично прекъснато водоподаването в града от 08:00 до 23:00 часа. Временни затруднения с водоснабдяването ще има в над 10 квартала и райони на Сливен, включително: кв. "Клуцохор" (къщите), част от кв. "Комлука", Централна градска част, "Руски квартал", кв. "Стоян Заимов", кв. "Младост", кв. "Дружба", вилна зона – „Изгрев“ (м.с. Рамануша), кв. "Даме Груев", кв."Надежда" и Южна промишлена зона.

От ВиК-Сливен уточняват, че при възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано от предвиденото.

Причината за спирането е реализацията на проект за доизграждане и рехабилитация на водоснабдителната и канализационната инфраструктура в агломерации с над 10 000 еквивалент жители, част от инвестиционната програма на дружеството.