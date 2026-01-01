Мъж е задържан от полицията, след като е установено, че произвежда наркотични вещества в близост до училища в Сливен. Случаят е разкрит по време на специализирана операция срещу наркоразпространението, насочена именно към районите около учебни заведения.

Действията са осъществени от служители на сектор „Криминална полиция“ към Районното управление в града. В хода на операцията е извършена проверка в жилище, обитавано от местен жител без предишни криминални прояви.

Спипаха близо половин килограм наркотици при спецакция в Сливен

По първоначални данни мъжът е задържан на място в момент на производство на наркотични вещества. От жилището са иззети различни предмети, течности и субстанции, свързани с незаконната дейност.

Задържаният е отведен за срок до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство, а разследването продължава под надзора на компетентните органи.

От полицията подчертават, че ще продължат засилените проверки в районите около училища с цел ограничаване на разпространението на наркотици и гарантиране на сигурността.