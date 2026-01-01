Спипаха близо половин килограм наркотици при спецакция в Сливен, съобщиха от полицията.

На територията на областта е в ход специализирана операция. Извършени са проверки на превозни средства и хора в Сливен.

На 20 януари у 18-годишен младеж от града са намерени опаковки, съдържащи суха листна маса, която е реагирала положително при теста за наркотици.

След спецакция в Пловдивско: Спипаха дилъри, единият пренасял буркан с марихуана в раница (СНИМКИ)

По първоначални данни иззетото количество е около половин килограм. На 21 януари униформени са извършили проверка на 24-годишен мъж в района на кв. „Българка“.

В него е намерено пликче, съдържащо бяло кристалообразно вещество, което е реагирало положително при полевия тест за наркотици. На 20 януари служители от участък „Надежда“ са проверили 29-годишен шофьор.

Пробата за употреба на наркотици, извършена на място с техническо средство, е показала положителен резултат. Тримата са задържани. Операцията продължава.