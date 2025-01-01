Ретро автобус ще се движи по пътната мрежа на Сливен в навечерието и навръх празника на града - Димитровден, съобщиха от Общината.

Атракционният превоз е организиран от Сдружение „Исторически градски превози“, с подкрепата на Община Сливен.

Жителите и гости на града ще имат възможност да се върнат назад във времето и да си припомнят пътуването с култовия „Икарус“.

Инициативата е в подкрепа на благотворителна кауза. Тя цели още да предложи едно по-различно изживяване за любителите на градския транспорт, както и да привлече нови поддръжници към този тип придвижване в градски условия.

Фиксираната цена за един билет е 1.20 лв. Абонаментните карти за градския транспорт няма да важат за атракционния превоз.