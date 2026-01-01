11 души са загинали при двете верижни катастрофи край Ямбол на автомагистрала „Тракия”, съобщи премиерът Румен Радев след среща с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. 50 души са ранени, съобщиха на брифинг от МВР от мястото на трагедията. Над 70 превозни средства са участвали в двете катастрофи.

Засега е известно, че 16 пострадали са транспортирани в болницата в Сливен, а в ямболската областна болница са настанени 11 пострадали, повечето от тях в тежко състояние.

Жертвите

Броят на жертвите в трагедията на магистралата все още не е окончателен, тъй като органите на реда все още работят на място. Очевидец разказа пред NOVA, че се режат ламарини, за да бъдат извадени хора от смлените автомобили.

Последните данни са за 11 загинали.

Пострадалите

Пострадалите са 50 на брой, като те са разпределени в болници в Сливен – 28, Ямбол – 16 и Бургас – шест.

Сливен

Общо 16 пострадали при тежката катастрофа на автомагистрала „Тракия“ са транспортирани в Многопрофилната болница за активно лечение „Д-р Иван Селимински“ – Сливен. Това съобщиха от лечебното заведение.

Четирима от пострадалите са настанени в Отделението по реанимация, а трима – в отделението по неврохирургия. Състоянието на останалите пациенти се уточнява.

По-рано областният управител на Сливен Михаил Кашеров съобщи, че един от транспортираните към болница „Д-р Иван Селимински“ е в много тежко състояние с черепно-мозъчна травма, а седем са с травми на крайниците и гръдния кош.

Изпълнителният директор на болницата д-р Васислав Петров е заявил, че медицинските екипи работят експедитивно и на всички пострадали се оказва необходимата медицинска помощ. Веднага след получаването на информация за катастрофата плановите операции в лечебното заведение са били преустановени, а медицинските екипи са приведени в готовност да посрещнат постъпващите с линейки пациенти, допълниха от болницата.

Ямбол

В ямболската областна болница са настанени 11 пострадали, повече от тях в тежко състояние, каза пред БТА заместник-директорът ѝ д-р Валентин Вълчев. Седем от ранените са с политравми, трима са с фрактури на крайници, установява се в момента състоянието на останалите, посочи д-р Вълчев.

На всеки 2-3 минути на мястото на инцидентите идва линейка, предде БТА.

Два инцидента в двете посоки на магистралата

Двете верижни катастрофи станаха в района на Ямбол. Единият инцидент е при 289-и километър на автомагистрала „Тракия“, в платното в посока Бургас, а другият – при 294-и километър, преди пътен възел „Зимница“, в посока София.

По първоначална информация в катастрофите са участвали около 50 превозни средства – леки автомобили и тежкотоварни камиони. Веднага след инцидентите към мястото са насочени екипи на полицията, пожарната и спешна медицинска помощ. Областният управител на Ямбол Георги Чалъков събра кризисен щаб.

Причината за катастрофите вероятно е гъста мъгла, съчетана с мокра настилка и несъобразена скорост.

Магистралата е затворена в двете посоки

Заради тежките катастрофи и необходимостта от изтегляне на автомобилите движението по автомагистрала „Тракия“ е спряно и в двете посоки. Очаква се ограничението да остане в сила до приключване на действията на службите и освобождаване на пътното платно.

Областният управител на Сливен Михаил Кашеров активира системата BG-Alert с предупреждение за затварянето на магистралата.

От Агенция „Пътна инфраструктура“ съобщиха, че трафикът се пренасочва по обходен маршрут: пътен възел „Карнобат“ – път I-6 „Петолъчката“ – Сливен – път II-53 – пътен възел „Крушаре“. Движението се регулира от екипи на „Пътна полиция“.