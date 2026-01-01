Областна дирекция на МВР – Шумен обяви конкурс за назначаване на 12 вакантни длъжности за полицай / старши полицай в районните управления на областта. Кандидатите трябва да преминат задължителна първоначална професионална подготовка.

Конкурсът се провежда на основание чл. 156, ал. 1, 5 и 6 от Закона за Министерството на вътрешните работи, чл. 5 от Наредба № 8121з‑344 и заповед № 8121з‑1260/16.10.2025 г.

Изисквания за кандидатите:

Българско гражданство и дееспособност;

Липса на осъждания за умишлено престъпление от общ характер;

Завършено средно образование;

Отговаряне на медицинските, физическите и психологическите изисквания за работа в МВР;

Възраст до 41 години (с изключения за настоящи или бивши служители на МВР).

Подробна информация за конкурса, сроковете и необходимите документи е достъпна на официалния сайт на МВР в раздел „Обявени конкурси“.