Областна дирекция на МВР – Пловдив обяви конкурс за назначаване на 15 вакантни длъжности за полицай / старши полицай, изискващи задължителна първоначална професионална подготовка.

Конкурсът се провежда на основание чл. 156 от Закона за Министерството на вътрешните работи, чл. 5 от Наредба № 8121з‑344 и Заповед № 8121з‑1260/16.10.2025 г.

Изисквания за кандидатите:

Българско гражданство и дееспособност;

Липса на осъждания за умишлено престъпление от общ характер;

Завършено средно образование;

Физическа годност и психологическа пригодност съгласно специализираните методики на МВР;

Отговаряне на медицинските изисквания за работа в системата на МВР;

Възраст до 41 години (с изключения за настоящи или бивши служители на МВР).

Кандидатите трябва да преминат конкурсна процедура, включваща изпити и оценка на физическата и психологическата им пригодност.

Повече информация за конкурса, включително срокове и документи за кандидатстване, е публикувана на официалния сайт на МВР в раздел „Обявени конкурси“.