Трима младежи пострадаха при катастрофа с такси в Русе, съобщиха от полицията.

Инцидентът е станал на 25 ноември на бул. „Цар Освободител“ - в района на кръстовището с ул. „Бозвели“.

30-годишният водач на таксито е загубил контрол и се е ударил в дърво. Пострадаи са пъътниците - две момичета на 15 и 13 и момче на 11 г.

Децата са прегледани и след оказана медицинска помощ са освободени за домашно лечение. Водачът не е употребил алкохол.