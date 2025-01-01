Бившият заместник-кмет на София Никола Барбутов ще поиска отново да излезе от ареста.

За днес е насрочено заседание в Софийския градски съд. Той е подсъдим за участие в престъпна група за подкупи и длъжностни престъпления, заедно с други трима.

Барбутов е в ареста от края на юни, когато беше задържан и обвинен. В средата на месеца прокуратурата внесе обвинителния акт срещу Барбутов и още трима души за общо осем престъпления.

Според прокуратурата бившият заместник-кмет e превишил властта си, като в разговори с кметовете на „Младост“ и „Люлин“ им казал, че обществените поръчки в двата района трябва да се подготвят от негови доверени експерти, така че да бъдат печелени от приближени до него фирми. От държавното обвинение твърдят още, че въпросните фирми трябвало да връщат 6% от парите.

В края на октомври Апелативният съд върна в ареста Никола Барбутов, след като седмица по-рано градският съд му наложи мярка „домашен арест“. Според Апелативния съд при по-лека мярка Барбутов може да извърши друго престъпление.