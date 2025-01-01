Днес Върховният съд на Франция ще се произнесе по дело срещу бившия държавен глава Никола Саркози, предаде АП. Заседанието е свързано с присъдата му за незаконно финансиране на предизборната му кампания на президентските избори през 2012 г.

Съдът ще реши дали да потвърди или да отмени присъдата на Саркози от една година затвор, половината от която условно.

Бившият френски президент Никола Саркози влиза в затвора „Санте“

Бившият президент е изправен пред серия правни изпитания след напускането на поста. Днешното заседание е последната му възможност да избегне втора окончателна присъда, след като миналия месец той влезе в затвора по друго дело, свързано с по-ранна предизборна кампания. В този процес 70-годишният Саркози беше признат за виновен, че е допуснал негови сътрудници да търсят средства за кампанията му през 2007 г. от либийския лидер Моамар Кадафи.

Двадесетдневният му престой зад решетките го направи първия следвоенен френски лидер, който излежава ефективна присъда, преди на 10 ноември да бъде освободен под съдебен надзор, докато обжалва и това решение.

През декември миналата година Саркози изчерпа и последните си правни възможности по трето дело, след като беше осъден за опит да получи облаги от съдия. Това наказание той изтърпя с електронна гривна, която беше свалена през май след няколко месеца.