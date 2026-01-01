Влак блъсна лек автомобил на неохраняем железопътен прелез в село Тодорово, община Исперих. Сигналът за инцидента е подаден около 16:45 часа на 7 септември.

По данни на ОДМВР – Разград, 18-годишната водачка на „Пежо 208“ не спряла на червен сигнал на светофарната уредба. При преминаването през железопътните релси автомобилът бил ударен от влак, движещ се по линията Силистра – Исперих.

В колата пътували още трима души – на 15, 17 и 19 години, всички от Исперих. След преглед в МБАЛ – Исперих е установено, че няма сериозно пострадали.

Пробите за алкохол на машиниста и водачката са отрицателни. Родителите на двете непълнолетни лица са уведомени.

На 18-годишната шофьорка, която има свидетелство за управление от четири месеца, е съставен акт за нарушение на Закона за движението по пътищата.