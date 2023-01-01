Задържаха група нелегални мигранти в Пловдивско, съобщи NOVA.
На 148-и километър на АМ “Тракия”, в посока София, пловдивски полицаи са спрели бус с 12 мигранти от Сирия. Всички те са били мъже между 25 и 35-годишна възраст.
Около 18:35 ч. е спрян миниван, управляван от мъж на 45 г. от София. Той е криминално проявен.
На 148-и километър на АМ “Тракия”, в посока София, пловдивски полицаи са спрели бус с 12 мигранти от Сирия. Всички те са били мъже между 25 и 35-годишна възраст.
Около 18:35 ч. е спрян миниван, управляван от мъж на 45 г. от София. Той е криминално проявен.