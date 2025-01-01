Шофьор с над 3 промила алкохол се заби в мантинела на Околовръстния път на Пловдив, съобщиха от полицията.

Катастрофата е станала на 24 октомври. Мъжът зад волана е бил в безпомощно състояние. На място обаче се оказало, че водачът няма никакви наранявания, но видимо е под въздействие на алкохол.

Инцидентът е с материални щети, а водачът е отказал да бъде тестван с дрегер.

Взета му е кръвна проба в болница, която е отчела на над 3,5 промила. Той е бил задържан.