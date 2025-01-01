Отрядите на Планинската спасителна служба към Българския Червен кръст в Карлово и Калофер откриха румънския турист, загубил се в района на връх Ботев, съобщава БНР. Той е в добро състояние, без наранявания.
В планината през лятото? Ето няколко съвета от спасител
Сигналът беше подаден снощи, като първоначално в усилията за намирането са се включили спасителите от Карлово.
Операцията е била подновена тази сутрин, като в нея се е включил и отрядът от Калофер.
Туристът, който е прекарал нощта на открито, е намерен жив и здрав.