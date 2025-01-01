Голям пожар избухна край Сопот. Вече близо четири часа 6 екипа огнеборци от Карлово, Пловдив и Хисаря се борят със стихията.

Пожарът е тръгнал от сухи треви, но заради вятъра бързо се разрасна и обхвана дървета, храсти, стърнища и лозя.

Няма опасност за хората към момента.

В близост до огнището се намира Пречиствателната станция за отпадъчни води на Община Сопот, но според властите пряка опасност за съоръжението няма.

Екипите на Пожарна безопасност и защита на населението продължават работата по локализирането на пожара, като усилията им са съсредоточени в ограничаване на периметъра на разпространение на огъня. Причините за възникването на инцидента тепърва ще се изясняват.